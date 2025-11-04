Convegno pubblico a Ragusa, “Un codice per una nuova Europa"

“Un codice per una nuova Europa. Proposte per il rilancio ideale e politico dell’Europa”. Un convegno pubblico si terrà venerdì 7 novembre, alle 17,30 presso la Camera di Commercio di Ragusa per presentare il “Codice per una nuova Europa”.

Il “Codice per una nuova Europa” è un progetto che punta a costruire l’Europa del futuro. Ha radici nel mondo cattolico ed è stato lanciato nel 2023 dall'Associazione Nuova Camaldoli in occasione dell'80° anniversario del Codice di Camaldoli del 1943. Negli anni della crisi del sistema dell’Unione Europea, così come di altri organismi internazionali come l’ONU, negli anni della crisi del sistema delle democrazie sorte nel secolo scorso, oltre 100 intellettuali cattolici e laici, appartenenti a diverse associazioni e movimenti riuniti a Camaldoli hanno disegnato un percorso di rinnovamento dell'Europa per rispondere alle nuove sfide che ci attendono.

L'obiettivo è proporre una nuova visione dell'Unione Europea. I principi fondanti sono la partecipazione civica, la solidarietà e l'integrazione politica. Nell’arco di due anni l’iniziativa ha coinvolto numerosi politici e studiosi in tutto il territorio nazionale. In questo contesto si inserisce anche l’iniziativa nata a Ragusa.

L’importante appuntamento è stato organizzato dall’Associazione Nuova Camaldoli, dal Movimento Federalista Europeo e dall’associazione Co-Governance di Ragusa, sorta nel 2024 con l’obiettivo di una collaborazione fattiva tra cittadini e istituzioni per una democrazia che parte dal basso. Relatori saranno Antonio Maria Baggio, direttore del Centro Studi di politica e diritti umani all’Istituto universitario Sophia (in rappresentanza dell’associazione Nuova Camaldoli), Luisa Trumellini, presidente del Movimento Federalista Europeo. Ad introdurre i lavori sarà Alfio Di Pietro (nella foto), presidente dell’associazione Co-Governance. Modera: Vito Piruzza, del Movimento Federalista Europeo.