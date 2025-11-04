Consiglio comunale di Acate: si dimette Cristian Palma, gli subentra Eliseo Campagnolo

Ancora movimenti al Consiglio comunale di Acate. Cristian Palma (nella foto), che era passato all’opposizione del sindaco Gianfranco Fidone, e faceva parte del gruppo Acate al Centro, ha rassegnato le dimissioni e gli subentrerà Eliseo Campagnolo, primo dei non eletti. Palma ha dichiarato che la decisione è frutto di una riflessione lunga e ponderata: “I numerosi impegni, anche di natura lavorativa, non mi consentivano più di dedicare al mandato l’attenzione e la presenza che i cittadini meritano .Non è stata una scelta semplice: quando si assume un impegno pubblico è importante portarlo avanti fino in fondo. Tuttavia, quando le condizioni cambiano e non permettono più di assolvere pienamente al proprio ruolo, bisogna avere l’onestà di riconoscerlo. Non si deve diventare una zavorra per la rappresentatività dei cittadini, ma lasciare spazio a chi può garantire continuità e impegno quotidiano. Ritengo che, se non si è nelle condizioni di rappresentare pienamente la comunità come si vorrebbe, sia giusto e doveroso fare un passo indietro”.

“Questa mia scelta – ha concluso Palma - che aveva aderito al progetto “Acate Punto e a Capo” del primo cittadino, dal quale nella scorsa estate aveva preso le distanze, era in incubazione da troppo tempo: sentivo che era arrivato il momento di farla, con serenità e senso di responsabilità. Ringrazio quanti, dentro e fuori dal Consiglio comunale, hanno condiviso con me questo percorso, fatto di impegno, confronto e, a volte, anche di differenze di vedute, sempre nell’interesse della nostra città”.

Il primo cittadino ha così commentato il gesto dell’ex esponente del M5S : “In un momento storico in cui per una poltrona si farebbe di tutto, c'è chi compie scelte coraggiose, sebbene dettate da esigenze lavorative. Le dimissioni del consigliere Cristian Palma, rassegnate quest'oggi, mi rammaricano perché il consiglio comunale perde un valido, esperiente e appassionato componente ma la sua scelta, essendo dettata da motivi strettamente personali, va assolutamente rispettata. Cristian ha un legame speciale e particolare con me e con la mia famiglia: l'ultimo voto espresso da mio padre è stato proprio per lui. Quindi anche se vi sono state divergenze, anche aspre, l'affetto è rimasto immutato. E oggi, con immutato sentimento di stima, rappresento a Cristian il mio plauso per un atto di una bellezza straordinaria”.

Come detto a Palma subentrerà Eliseo Campagnolo, che alle elezioni del 2023 si candidò come autonomo: per lui un ritorno nella sala del Castello, con trascorsi nell’Mpa e nel Pdl.