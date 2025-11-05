ou
Studente ucciso a Capizzi, interrogatori in carcere a Enna

Svolta nell'omicidio Ottaviano a Scicli, un arresto a un anno e mezzo dal delitto

CronacaRagusa

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giuseppe Ottaviano, l'uomo trovato morto nella sua casa a Scicli, nel Ragusano, il 12 maggio del 2024. Nelle prime ore di stamani i carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura, hanno arrestato una persona. Ottaviano era stato trovato cadavere, all'interno della sua abitazione, da familiari e amici, preoccupati perché da molte ore non dava più notizie di sé e non rispondeva al telefono.
L'attività investigativa, protrattasi ininterrottamente con indagini scientifiche e di tipo tradizionale per oltre un anno, ha permesso di ricostruire come e con chi la vittima avesse trascorso le sue ultime ore di vita e di individuare movente e autore del delitto. I particolari verranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 al Palazzo di giustizia, alla presenza del procuratore di Ragusa.

