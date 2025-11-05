La Pizza Sicula-Napoletana del Capriccio: un'Esperienza Gastronomica Unica

Se siete amanti della pizza e cercate un'esperienza gastronomica unica, non potete perdervi la pizzeria Il Capriccio.

Con sedi ad Avola e Canicattini Bagni (SR)

Famose per la sua eccellenza nella preparazione della pizza sicula-napoletana del pizzaiolo e titolare Paolo di Pietro ormai istituzione della buona pizza in Sicilia.

La Storia del Capriccio

Il Capriccio è una pizzeria che si distingue per la sua passione e dedizione all’eccellenza, con una selezione accurata di prodotti di prima scelta.

Il titolare, Paolo Di Pietro, è un appassionato di pizza che ha lavorato duramente per creare un'esperienza gastronomica unica per i suoi clienti. Con una selezione di pizze ampia e variegata, Il Capriccio è il luogo ideale per chi cerca una pizza autentica e deliziosa.

Le Pizze del Capriccio

Le pizze del Capriccio sono preparate con ingredienti freschi e di alta qualità, selezionati con cura per garantire un'esperienza gastronomica unica.

La pizza sicula-napoletana è un perfetto connubio di sapori e tradizioni, con un impasto lievitato alla perfezione e conditi con ingredienti freschi e selezionati.

Tra le pizze più popolari, troviamo la "Regina Pistacchiosa",

con pesto di pistacchio, mozzarella fior di latte e crudo di Parma, pesto e granella di pistacchio e chips di patate viola e la “Sanremo”, con crema di zucca, porcini, guanciale, datterino semidry e tocco finale Flambé di fuoco uno stupore ad ogni morso!

Quest’ultima souvenir dalla sua esperienza proprio a Casa Sanremo, dove ha visto Il titolare confrontarsi con i migliori pizzaioli di Italia in una delle manifestazioni più importanti ormai a livello europeo: il festival della musica Italiana.

L'Atmosfera del Locale

Il Capriccio in entrambe le pizzerie è un locale accogliente e moderno, con un'atmosfera calda e invitante.

La sala interna è arredata con stile e cura, creando un ambiente ideale per una serata con amici o una cena romantica.

Il personale è cordiale e professionale, pronto a consigliarvi sulla scelta della pizza e a garantirvi un'esperienza gastronomica unica.

Canicattini bagni si amplia diventando anche ristorante con l’aiuto dello chef Massimo Cappuccio, apprezzato in tutta la sua provincia per la sua cucina tradizionale e allo stesso tempo all’avanguardia.

Il ristorante da subito é stato accolto con un grande successo, effettuando all’apertura un sold out in soli 24h per il primo pranzo, un feedback importante per l’attività che ha fatto la storia di Canicattini Bagni che ancora deve compiere il primo anno di attività.

Tutte le domeniche il ristorante é aperto anche a pranzo e si sta preparando a lanciare ufficialmente online un Menú studiato alla perfezione per la notte di San Silvestro.

Un'Esperienza Gastronomica Unica

Se siete alla ricerca di una pizza autentica e deliziosa,

Il Capriccio è il luogo ideale per voi. Con una selezione di pizze ampia e variegata, ingredienti freschi e di alta qualità, e un'atmosfera accogliente e moderna, Il Capriccio è un'esperienza gastronomica unica, dove nulla viene lasciato al caso e i vostri “capricci” vengono esauditi.