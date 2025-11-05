ou
ULTIME NOTIZIE

Il delitto Ottaviano a Scicli, arrestato l'assassino: movente passionale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ragusa, truffa sui bonus edilizi: 4 arresti e sequestro di 5 milioni di euro

Ragusa, truffa sui bonus edilizi: 4 arresti e sequestro di 5 milioni di euro

CronacaRagusa

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa ha eseguito una ordinanza di arresti domiciliari per quattro persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi. Contestualmente, è stato notificato un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa.
L’operazione della Finanza mira a smantellare un presunto sistema illecito che avrebbe sfruttato le agevolazioni statali, drenando ingenti risorse pubbliche attraverso l’emissione e l’utilizzo di crediti inesistenti o gonfiati. Il sequestro di 5 milioni di euro rappresenta la cifra che sarebbe stata oggetto della maxi-frode.

Potrebbero Interessarti