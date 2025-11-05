Ragusa, truffa sui bonus edilizi: 4 arresti e sequestro di 5 milioni di euro

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa ha eseguito una ordinanza di arresti domiciliari per quattro persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi. Contestualmente, è stato notificato un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa.

L’operazione della Finanza mira a smantellare un presunto sistema illecito che avrebbe sfruttato le agevolazioni statali, drenando ingenti risorse pubbliche attraverso l’emissione e l’utilizzo di crediti inesistenti o gonfiati. Il sequestro di 5 milioni di euro rappresenta la cifra che sarebbe stata oggetto della maxi-frode.