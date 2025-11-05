Confronto artistico tra opere antiche e moderne a Villa Zito

Dialogo tra antico e moderno con le opere "classiche" della pinacoteca di Villa Zito da una parte e quelle di Jorge R. Pombo dall'altra.

Il confronto viene proposto con la mostra "Metavisioni" promossa da Fondazione Sicilia che, dal 7 novembre al 26 gennaio 2026, esporrà dipinti del pittore catalano, figura importante del panorama artistico contemporaneo. Delle undici opere che compongono il percorso espositivo di Pombo sette sono variazioni su opere appartenenti alla pinacoteca di Villa Zito. Oltre ai dipinti di due artisti del XVII secolo, Mattia Preti e Luca Giordano, nel dialogo artistico si ritrovano cinque vedute di Francesco Lojacono paesaggista palermitano dell'Ottocento.

In mostra c'è anche una rilettura della "Natività" di Caravaggio, l'opera sottratta all'Oratorio di San Lorenzo di Palermo nel 1969 e mai più ritrovata. Nel percorso espositivo si ritrovano infine tre pannelli preparatori, mai presentati al pubblico, su un progetto dedicato alla Cappella Sistina di Michelangelo.

"Alcuni artisti - dice il curatore della mostra Sergio Intorre - dialogano con la storia, altri la scandagliano per rivelarne le zone d'ombra, le ambiguità, la vitalità. Jorge R.

Pombo appartiene a questa seconda categoria: la sua pittura nasce da un incontro diretto con la tradizione, ma ne ribalta i presupposti, dissolvendo la distanza temporale e trasformando la memoria in presenza".