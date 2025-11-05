Scontro tra autocarro e una BMw a Chiaramonte Gulfi: un uomo ferito

Alle 9,30 di stamane una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale, è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla ss 514 al KM 7 tra una autovettura BMW x5 ed un autocarro impegnato nei lavori di ampliamento della strada. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 48 anni accompagnato presso il pronto soccorso dal 118, illeso il conducente dell'autocarro.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto alla messa in sicurezza degli automezzi incidentati e dell'area circostante. Sul posto Carabinieri di Chiaramonte Gulfi. A causa dell'incidente si sono verificati rallentamenti alla circolazione.