Sortino, denunciata per spaccio di droga: il marito se la fumava

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Sortino, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato una 51enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico della coppia che viaggiava sulla propria utilitaria, 16 dosi di cocaina , crack e hashish e 255 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro erano occultati nella borsa della donna. Il marito 56enne è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana . La 51enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Siracusa e il coniuge segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

