Acate, gli elogi del sindaco al consigliere dimissionario Palma: c'è chi non ha gradito

Non sono piaciuti ad “Acate al Centro” gli elogi che il sindaco Gianfranco Fidone ha fatto al consigliere dimissionario Cristian Palma. L’ex assessore alla Cultura Giuseppe Raffo dichiara: “Rimaniamo allibiti per le parole di pura ipocrisia espresse dal sindaco Fidone nei confronti del consigliere Cristian Palma. Soltanto qualche mese fa lo accusava di assenteismo e lo minacciava di avviare un provvedimento di decadenza consiliare, oggi lo elogia. Ancora una volta una ne dice e cento ne sbaglia, convinto che i cittadini abbiano sempre la memoria corta”.

“L'amico fraterno Palma – conclude Raffo - rimarrà vicino al gruppo operativo di “Acate al Centro” e al consigliere Giuseppe Failla continuando ad essere da supporto all'attività politica volta al bene di Acate. Purtroppo i motivi personali e lavorativi che lo hanno spinto alle dimissioni sono più che giustificati: qui nessuno, a differenza del sindaco Fidone, fa il politico di mestiere. La nostra priorità resta quella di lavorare per Acate e per i cittadini sia fuori che dentro il Consiglio Comunale”.

Con l’uscita di scena di Palma la minoranza consiliare sarà costituita dai 4 consiglieri della “Lista Caruso” e da Giuseppe Failla di “Acate al Centro”, in attesa delle decisioni del subentrante Eliseo Campagnolo sulla propria collocazione: irrobustirà la maggioranza o farà “parte per se stesso”?