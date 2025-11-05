ou
ULTIME NOTIZIE

Coppa Italia di Eccellenza, Messana e Modica non riescono a superarsi: finisce 0 a 0 l'andata dei quarti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Policlinico di Palermo, contratti a nove dirigenti

Policlinico di Palermo, contratti a nove dirigenti

Salute e MedicinaPalermo

Nella direzione generale del Policlinico di Palermo sono stati firmati i contratti da nove nuovi dirigenti delle aree medica e tecnica-amministrativa cui sono state assegnate unità operative semplici (Uos), dipartimentali (Uosd) e programmi di particolare rilevanza.
La scelta dei candidati è stata effettuata attraverso un rigoroso processo di selezione, che ha messo in evidenza non solo le competenze professionali, ma anche la visione strategica e la capacità di innovare.
I nuovi dirigenti provengono da esperienze consolidati nei rispettivi settori e contribuiranno in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi aziendali, dice il Policlinico.
"L'affidamento degli incarichi di responsabilità - commenta la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari - rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle competenze interne e nel rafforzamento dell'organizzazione aziendale.
Ogni nuovo dirigente porta con sé una ricca esperienza e una visione che, ne sono certa, contribuiranno in modo significativo al nostro sviluppo. È essenziale, ora più che mai, unire le forze per affrontare le sfide future in modo proattivo e collaborativo. Il nostro obiettivo è garantire un'efficienza e una qualità sempre maggiori nei servizi sanitari offerti ai cittadini. Auguro a tutti i nuovi dirigenti buon lavoro, sottolineando che il loro contributo sarà fondamentale per consolidare la missione del Policlinico: unire eccellenza clinica, ricerca e innovazione al servizio della salute pubblica".

Potrebbero Interessarti