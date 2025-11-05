“Cronache di ragazzi di strada” di Nicola Colombo: presentazione al Feliciano Rossitto di Ragusa

Venerdì 14 novembre 2025 (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), sarà presentata l’ultima fatica letteraria di Nicola Colombo, “Cronache di ragazzi di strada” (OperaIncerta, Ragusa, 2024, pp. 462). Dopo i saluti di Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Rossitto”), l’autore dialogherà con Salvatore Parlagreco. L’iniziativa sarà introdotta da Giuseppe Nativo. La serata sarà tratteggiata dalle note musicali di Gino Carbonaro (fisarmonicista). Sarà presente l’autore.

La Boca, a Buenos Aires, non solo è uno dei quartieri più variopinti e importanti da vedere e da vivere nella capitale, ma è anche il “barrio” (quartiere) che meglio racconta il legame intenso e profondo che c’è tra Argentina e Italia (Liguria, ma anche Sicilia) nel corso del flusso immigratorio che inizia nella seconda metà del XIX secolo.

È proprio in questa zona - in un arco temporale che va dal 1920 al 1960, tra le articolate dinamiche sociali, politiche e culturali dell’Argentina - che si snoda il romanzo “Cronache di ragazzi di strada”, ovvero “Historias de niňos de la calle. Novela del barrio de La Boca” come recita il sottotitolo, dello scrittore pozzallese Nicola Colombo. Protagonisti del romanzo sono cinque adolescenti figli della seconda generazione di italiani sbarcati in Argentina. Le avversità che la vita ha riservato loro li ha spinti a vivere da “niños de la calle” (ragazzi di strada) e “consegnarsi alla ventura dei venti della strada”....