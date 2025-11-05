ou
Avviso di garanzia per Maria Rosaria Boccia, 'mi ritiro dalle Regionali'

Corruzione a Palermo, Saverio Romano: "Orrore giudiziario"

PoliticaPalermo

"La Procura di Palermo è incorsa in un orrore giudiziario". Lo afferma il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano, per cui la procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su presunti appalti truccati nella sanità.
Per Romano, che ha incontrato i giornalisti a Roma, si tratta di "una vicenda inquietante. Ho piena fiducia nella magistratura, ma nel merito non c'è nulla che possa essere riferito a me che possa costituire reato. Io non c'entro nulla con questa indagine".

