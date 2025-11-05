Accoltellamento in centro a Ragusa: arrestato dalla Polizia egiziano 29enne

Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla Squadra Mobile e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno tratto in arresto un extracomunitario di origine egiziana, di 29 anni, residente nel capoluogo, indagato per i reati di tentato omicidio aggravato e porto illegale di armi atti ad offendere.

Personale della volante è intervenuto in Corso Italia, ove era stata segnalata una aggressione; sul posto, è stata rilevata la presenza di un uomo, che presentava diverse ferite, il quale è stato tempestivamente soccorso e trasportato da una ambulanza presso il locale nosocomio.

Le attività investigative avviate immediatamente hanno consentito di accertare quanto accaduto; la vittima, di anni 19, si era si era incontrata poco prima con un altro connazionale nella predetta via, quando all’improvviso quest’ultimo ha estratto un coltello a serramanico, attingendo più volte il giovane connazionale in parti vitali, per poi darsi a precipitosa fuga.

Poco dopo, l’autore è stato rintracciato nella sua abitazione, anch’essa ubicata nel centro storico, e nel corso della perquisizione è stata rinvenuta l’arma utilizzata, nonché l’abbigliamento dallo stesso indossato al momento dell’aggressione, ancora intriso di sostanza ematica.

Alla luce degli elementi acquisiti, lo straniero è stato tratto in arresto ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, mentre la vittima si trova ricoverata in prognosi riservata.