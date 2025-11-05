ou
Ars, Faraone la legislatura è finita: Schifani subito a casa

PoliticaPalermo

"Non c'è più nulla da discutere né da mediare.
La Sicilia ha bisogno di voltare pagina e di liberarsi immediatamente di un governo incapace di governare, diviso su tutto, travolto dagli scandali e ormai privo di ogni credibilità".
Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.
"Serve unità tra le opposizioni, mandare a casa Schifani non è solo una scelta politica, è un atto di igiene istituzionale. Non mi interessa lo strumento parlamentare più idoneo, mi interessa la sostanza: chiudere subito questa legislatura e restituire la parola ai siciliani. Ogni giorno in più con questo governo è un giorno perso per la sanità, per il lavoro, per le imprese, per le famiglie. Schifani e la sua maggioranza sono ormai il simbolo del fallimento e della paralisi. Serve una scossa immediata, un gesto di responsabilità collettiva per ridare dignità e credibilità alle istituzioni", conclude.

