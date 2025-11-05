La truffa degli sms a danno di anziani, la Cgil Ragusa: massima attenzione

La CGIL di Ragusa, insieme allo SPI CGIL,il sindacato dei pensionati della provincia, e alla Federconsumatori Ragusa, lancia un appello urgente ai cittadini, in particolare agli anziani, a prestare la massima attenzione ai messaggi truffa che in questi giorni stanno circolando anche sui telefoni cellulari in provincia di Ragusa. Il raggiro, già segnalato in diverse province italiane, si presenta sotto forma di SMS che simulano comunicazioni ufficiali da parte del CUP (Centro Unico di Prenotazione), invitando a “contattare con urgenza” un numero per “comunicazioni sanitarie importanti”. In realtà, dietro quei numeri, spesso contraddistinti dai prefissi 899, 893 o 892, si nascondono servizi a pagamento che, una volta richiamati, possono causare l’immediato svuotamento del credito telefonico o l’addebito di somme consistenti. Altro tipo di messaggio è il seguente:Si prega di contattare con urgenza i nostri Uffici Caaf Centro Assistenza Informativa al numero 899 021263 oppure 89342258 per comunicazioni che la riguardano" . “Stiamo ricevendo segnalazioni quotidiane da parte di cittadini, soprattutto pensionati, che hanno ricevuto questi messaggi apparentemente attendibili, spiega Saro Denaro, segretario generale dello SPI CGIL di Ragusa. Si tratta di vere e proprie trappole studiate per sfruttare la fiducia e la vulnerabilità delle persone più fragili. È fondamentale non rispondere, non richiamare e segnalare subito ogni episodio ai nostri sportelli”.