Occupavano case Iacp, 7 denunciati a Portopalo

Nell’ambito di un capillare servizio di controllo del territorio voluto dal Questore di Siracusa, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Pachino hanno eseguito mirati servizi per contrastare ogni fenomeno di criminalità diffusa nella zona di Portopalo di Capo Passero. A seguito di detti controlli, sono state identificate 25 persone, controllati 16 veicoli ed elevata 1 sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada.​ Nella circostanza, è stato denunciato, per inosservanza alle prescrizioni della libertà personale cui è sottoposto, un uomo di 28 anni, destinatario della misura limitativa della libertà personale della libertà vigilata con obbligo di dimora nel comune di Acireale. L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti mentre dormiva all’interno della propria auto nella località di Portopalo di Capo Passero. I controlli degli agenti, che si sono avvalsi di personale tecnico specializzato, si sono concentrati anche nella zona delle case popolari, dove 2 persone sono state denunciate per il reato di furto di energia elettrica poiché allacciati abusivamente alla rete pubblica. A seguito di ulteriori verifiche, 7 persone sono state denunciate per occupazione abusiva degli appartamenti di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa.