Paola Micieli si dimette da consigliera a Rosolini: "Ho una gravidanza difficile"

Paola Micieli, già vice sindaco di Rosolini, dice addio al consiglio comunale. L'esponente di 'Rosolini al Centro' ha rasegnato le dimissioni. "È una decisione che non nasce da motivazioni politiche, ma esclusivamente da motivi legati al mio stato di salute. Mi trovo infatti in una fase avanzata della gravidanza e, a causa di alcune complicazioni, non posso più garantire la presenza, l’impegno e la dedizione che questo ruolo istituzionale merita e richiede. È una scelta profondamente sofferta, perché ho sempre vissuto il mio impegno politico come un servizio autentico verso la comunità, con senso di responsabilità, spirito costruttivo e rispetto per le istituzioni. Ho cercato, in ogni occasione, di onorare il mandato ricevuto dai cittadini, con la consapevolezza che essere Consigliere Comunale non è un privilegio, ma un dovere civico e morale verso la città di Rosolini. . Durante questi anni ho cercato di rappresentare la voce dei cittadini, di stimolare il confronto e di contribuire, con le mie idee e il mio lavoro, alla crescita del nostro territorio. Ho sempre creduto nel dialogo, anche quando le posizioni erano diverse, e ritengo che il confronto – talvolta acceso – con l’opposizione sia stato elemento di arricchimento per tutti, perché la dialettica democratica è il cuore della politica sana e trasparente . Non ho mai concepito la mia presenza in Consiglio come una semplice appartenenza, ma come parte attiva di un percorso comune, volto a migliorare la nostra comunità. In ogni intervento, in ogni seduta, in ogni scelta , ho cercato di portare avanti il mio ruolo con onestà, impegno e umiltà, anche nei momenti più difficili. Ringrazio di cuore il Sindaco, la Giunta Comunale e tutti i colleghi consiglieri con cui ho avuto l’onore di collaborare. Da parte mia c’è sempre stato rispetto istituzionale e personale, anche nelle divergenze. Abbiamo condiviso momenti di confronto, di costruzione e, talvolta, anche di tensione politica, ma sempre nel solco del rispetto reciproco e con l’unico obiettivo di lavorare per il bene comune.​ Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo agli Uffici comunali, a tutto il personale che quotidianamente lavora con professionalità e dedizione. Ho sempre trovato porte aperte, ascolto e collaborazione, e questo mi ha permesso di svolgere appieno l a mia funzione di controllo e indirizzo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Non posso non ricordare con gratitudine anche il mio movimento politico “Rosolini al Centro”, con cui ho condiviso un percorso di impegno civile e amministrativo, il gruppo “Insieme per Rosolini”, con cui ho intrapreso inizialmente questa esperienza in Consiglio Comunale, ed il gruppo di maggioranza “Giovani Rosolinesi”. A loro va il mio ringraziamento per la fiducia, la stima e il sostegno che non mi sono mai mancati, anche nei momenti in cui le scelte sono state più difficili o dolorose".