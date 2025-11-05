Tripoli arresta Almasri, scontro governo - opposizioni

Arrestato in Libia il generale Osama Almasri Anjim. La Procura generale lo accusa di aver torturato e ucciso detenuti sotto la sua custodia: 'Acquisite prove dalla Cpi e dall'interrogatorio'. Presto la sentenza. Era stato arrestato in Italia a gennaio per gli stessi reati su mandato della Corte penale internazionale, scarcerato e riportato in Libia su un volo di Stato. Il caso ha portato al Tribunale dei ministri Nordio, Piantedosi e Mantovano: accuse archiviate. Ancora aperta l'indagine sulla capo di Gabinetto della Giustizia Bartolozzi. 'Felice per l'arresto, ma per Italia è una figuraccia', commentano i legali delle vittime di Almasri che chiederanno un risarcimento allo Stato. 'Sapevamo del mandato di cattura da gennaio: questa una delle ragioni della mancata consegna e immediata espulsione', la risposta di fonti del governo. Opposizioni all'attacco: 'Il caso una vergogna nazionale. La Libia più avanti dell'Italia. Meloni si giustifichi', affermano.