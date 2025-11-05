Tragedia in Nepal, nessuna notizia di 5 italiani

Si teme per altri cinque connazionali in Nepal oltre ai due già considerati dispersi e ai tre morti lunedì. 'Non si hanno notizie di 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)', s ilegge in una nota della Farnesina in cui si ricorda che le autorità locali hanno per ora confermato la morte di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Le ricerche proseguono, ma sono ostacolate dal meteo e dalla mancanza di comunicazioni.