Avviso di garanzia per Maria Rosaria Boccia, 'mi ritiro dalle Regionali'

L'omicidio della piccola Diana, 24 anni in Appello ad Alessia Pifferi

Fatti&Notizie

Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano, che le ha riconosciuto le attenuanti generiche. In primo grado era stata condannata all'ergastolo. I giudici d'appello hanno escluso quella dei futili motivi e a questo punto rimane il solo vincolo di parentela con la vittima. Già in primo grado era stata esclusa quella della premeditazione.

