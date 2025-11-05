Zohran Mamdani trionfa a New York, è il nuovo sindaco

Zohran Mamdani trionfa a New York: 34 anni, musulmano, candidato'socialista democratico', è stato eletto con il 50,4% dei voti contro il 41,6% del primo cittadino uscente Andrew Cuomo, anche lui democratico, e il 7,11% del repubblicano Curtis Sliwa.

Affluenza record oltre il 40%. Nel discorso della vittoria Mamdani ha sfidato Trump: 'So che ci stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume! (turn the volume up)', ha gridato lasciando spazio all'entusiasmo dei simpatizzanti. Notte da dimenticare per il presidente, sconfitto anche in Virginia e New Jersey, che hanno eletto due donne governatrici dem. 'Colpa dello shutdown e dei democratici, poi sulle schede non c'era il mio nome', la sua reazione. Schlein: 'Con programmi chiari s ivince'. Il centrodestra: 'New York non è l'America'.