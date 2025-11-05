ou
Migrante ucciso a coltellate a Corgliano Rossano

Altro sud

Un uomo di nazionalità marocchina è stato ucciso con alcune coltellate a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, da un connazionale che si poi dato alla fuga e viene adesso ricercato dalla polizia.
L'omicidio, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto al culmine di una lite nell'abitazione, in contrada "Seggio", in cui i due convivevano insieme ad altri migranti.
Il marocchino é morto all'istante e a nulla é valso l'intervento del personale del 118.
Sia la vittima che l'omicida lavoravano nella raccolta dei prodotti agricoli.
Gli investigatori stanno sentendo le persone che vivevano nella stessa casa in cui é avvenuto l'omicidio per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto.
Le indagini sull'omicidio sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

