Prefetto su intimidazioni a Lamezia, 'attenzione massima'

A Lamezia c'è una criminalità endemica, ma noi siamo pronti con tutte le nostre forze a contrastarla, come peraltro è stato già fatto.

Dobbiamo però sottolineare un elemento: ci sono ancora poche denunce da parte delle vittime e, in questo senso, vogliamo attivarci per ampliare ulteriormente la fase di prevenzione e di informazione sugli interventi dello Stato".

Lo ha detto il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, parlando con i giornalisti al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in seguito alla recrudescenza di intimidazioni negli ultimi giorni, con tre attentati ad altrettanti esercizi commerciali.

"L'attenzione su Lamezia - ha aggiunto il prefetto De Rosa - è massima. Abbiamo disposto un'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine che si vanno ad aggiungere a quelli ordinari. Abbiamo ottenuto già grandi risultati in termini investigativi, con l'immediata soluzione di un tentato omicidio e di un omicidio. Ci auguriamo che anche sugli ultimi casi che sono avvenuti arriveranno presto risultati grazie agli accertamenti giudiziari che sono in corso".

Il Prefetto ha anche annunciato che il 28 novembre sarà sottoscritto un protocollo d'intesa contro l'usura e le estorsioni nel territorio della provincia di Catanzaro. Alla firma dell'intesa, secondo quanto é stato annunciato, interverranno il prefetto Maria Grazia Nicolò, Commissaria straordinaria del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ed il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.