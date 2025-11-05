Martedì la prima seduta del Consiglio regionale della Calabria
E' fissata per martedì prossimo, 11 novembre, con orario d'inizio alle 15, la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Calabria scaturito dalle elezioni svoltesi il 5 e 6 ottobre.
Quattro i punti all'ordine del giorno della riunione.
Il primo è la presa d'atto della sospensione e temporanea sostituzione dei consiglieri regionali nominati assessori. Il secondo punto è l'elezione del Presidente del Consiglio. Il terzo è l'elezione dei due vice presidenti ed il quarto è l'elezione dei due consiglieri che assumeranno le funzioni di segretari-questori del Consiglio.