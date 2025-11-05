Calcio, Coppa Italia Promozione: tris del Santa Croce al Frigintini

Frigintini Calcio 0

Santa Croce Soccer 3

Marcatori: pt 13' Fiorilla, st 18' Basile, 48' Dramè

Frigintini Calcio: Giovanni Iemmolo, Hegazi, Gianluca Cicero (6' st Macauda), Floriddia, Angelo Denaro, Amato, Cavallo (12' st Giurdanella), Savarino (30' st Concolino), Tommaso Iemmolo (8' st Cultrera), Vitale, Giorgio Cicero. A Disp: Vicari, Giovanni Denaro, Caruso, Anthony Iemmolo. All. Ciccio Di Rosa

Santa Croce Soccer: Mangione, Missud, Spatola, Alma (30' st Lauretta), Wally, Golisano, Javadov, (15' st Tinnirello), Parisi, Barresi (8' st Dramè), Fiorilla (15' st Occhipinti), Basile (25' st Garofalo). A Disp: Rindasu, Iapichino, Cinnirella, Brullo. All. Fabio Campanaro.

Arbitro: Ettore Maria Occhipinti (Enna)

Assistenti: Manuele Aglianò di Siracusa e Samuele Surrusca di Caltanissetta.

Note: 38' st Cultrera sbaglia un calcio di rigore

Finisce con un largo successo, ma soltanto nel punteggio il match di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione tra il Frigintini Calcio e il Santa Croce Soccer disputato oggi pomeriggio a porte chiuse al “Pietro Scollo” di contrada Caitina.

Guardando il risultato, sembrerebbe che per i biancoazzurri ospiti sia stato tutto facile, ma non è stato così. Lo 0 – 3 finale, infatti, punisce oltremisura i rossoblu modicani che hanno giocato una buona partita per tutti i 94' ma non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco prodotta. Al 37' della ripresa, sul 2 a 0 per gli ospiti, il Frigintini sbaglia anche un calcio di rigore con Cultrera (nella foto).