ou
ULTIME NOTIZIE

Omicidio Incontrera a Palermo, 3 arresti per avere aiutato l'assassino

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Dispositivi medicali e sistemi per l’assistenza ospedaliera: la Top 6 dei produttori europei

Dispositivi medicali e sistemi per l’assistenza ospedaliera: la Top 6 dei produttori europei

Tecnologia e Internet

Il settore sanitario europeo è in una fase di rapida evoluzione, spinto dalla costante ricerca di soluzioni che migliorino l'efficacia delle cure, la sicurezza dei pazienti e l'efficienza operativa delle strutture. Nel 2025, i dispositivi medicali e i sistemi per l'assistenza ospedaliera sono al centro di questa trasformazione, con produttori europei che si distinguono per innovazione tecnologica, design funzionale e un'attenzione meticolosa al benessere del degente e alla facilitazione del lavoro del personale sanitario.

Dalle attrezzature per la degenza ai sistemi di monitoraggio avanzato, dalle soluzioni per la mobilizzazione e l'igiene alla strumentazione per sale operatorie e reparti di terapia intensiva, l'industria europea sta sviluppando prodotti che rispondono a esigenze sempre più complesse. L'obiettivo è creare ambienti di cura più sicuri, confortevoli e tecnologicamente avanzati, capaci di supportare attivamente i processi clinici e migliorare la qualità della vita dei pazienti. La conformità normativa, la sostenibilità e la facilità d'uso sono criteri fondamentali che guidano l'innovazione in questo campo.

Questa classifica presenta la Top 6 dei produttori europei di dispositivi medicali e sistemi per l'assistenza ospedaliera, selezionati per la loro leadership nell'innovazione, la qualità dei loro prodotti, l'impegno nella sicurezza e la loro influenza nel panorama sanitario continentale.

Ecco la Top 6 dei produttori europei per dispositivi medicali e sistemi per l'assistenza ospedaliera:

1. HIP Sistema Letto (Italia)
HIP Sistema Letto si posiziona come un innovatore italiano nel campo degli ausili da degenza e delle soluzioni tessili specializzate per ambienti sanitari. L'azienda si distingue per la progettazione e la produzione di biancheria ospedaliera di alta qualità, incluse lenzuola e traverse letto lavabili, che garantiscono igiene impeccabile, protezione ottimale del materasso e comfort superiore per i pazienti. Con un focus sulla durabilità e la resistenza ai cicli di sanificazione intensivi, HIP Sistema Letto contribuisce significativamente alla sicurezza igienica dei reparti e alla semplificazione delle operazioni quotidiane per il personale, ponendo il benessere del degente al centro della sua offerta.

2. LINET (Repubblica Ceca)
LINET è un produttore ceco di fama mondiale nel settore dei letti ospedalieri e dei materassi antidecubito, con una robusta presenza in tutta Europa. L'azienda è acclamata per le sue soluzioni all'avanguardia che integrano tecnologie smart per la sicurezza del paziente, la prevenzione delle cadute e il monitoraggio continuo. I letti LINET sono meticolosamente progettati per ottimizzare il comfort del paziente e migliorare l'ergonomia per il personale infermieristico, contribuendo in modo significativo all'efficienza e alla qualità dell'assistenza in contesti ospedalieri e di cura a lungo termine.

3. Getinge (Svezia)
Getinge è un fornitore svedese globale di prodotti e sistemi vitali per la chirurgia, la terapia intensiva e la sterilizzazione in ambito sanitario. L'azienda eccelle nell'offerta di soluzioni innovative per le sale operatorie (tavoli chirurgici, luci, sistemi di integrazione), apparecchiature avanzate per la terapia intensiva (ventilatori, monitoraggio paziente) e sistemi sofisticati per la disinfezione e sterilizzazione dello strumentario medicale. Getinge è riconosciuta per l'attenzione alla sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza dei suoi dispositivi, essenziali per gli ambienti ospedalieri più critici.

4. Dräger (Germania)
Dräger, un'azienda tedesca con una storia ultracentenaria, è un leader nel campo della tecnologia medica e della sicurezza. Nel settore sanitario, Dräger è rinomata per i suoi dispositivi e sistemi per l'assistenza acuta, inclusi ventilatori polmonari, monitoraggio paziente, apparecchiature per anestesia e soluzioni per terapie neonatali. L'azienda si distingue per l'ingegneria di precisione, l'affidabilità dei prodotti e l'impegno costante nella protezione della vita, fornendo tecnologie essenziali per le unità di terapia intensiva e i blocchi operatori in tutta Europa.

5. Arjo (Svezia)
Con sede in Svezia, Arjo è un fornitore globale di sistemi e soluzioni complete che migliorano la mobilizzazione, l'igiene e la sicurezza del paziente all'interno degli ambienti sanitari. La sua vasta gamma di prodotti include letti medicali all'avanguardia, sistemi di sollevamento e trasferimento pazienti (ad esempio, sollevatori a soffitto e verticalizzatori), bagni medicalizzati e soluzioni per la prevenzione delle lesioni da pressione. Arjo si distingue per la ricerca continua di innovazione e la capacità di migliorare sia la qualità della vita dei pazienti che le condizioni di lavoro dei caregiver.

6. B. Braun (Germania)
B. Braun è un'azienda tedesca leader a livello mondiale nella produzione di dispositivi medicali e farmaci, con una vasta gamma di soluzioni per l'assistenza ospedaliera. Offre prodotti per la chirurgia (strumentario chirurgico, suture), l'infusione (pompe, set per infusione), la gestione delle ferite, l'anestesia e la dialisi. B. Braun si distingue per la qualità dei suoi prodotti, l'innovazione e l'impegno a migliorare la sicurezza dei pazienti e l'efficienza clinica, essendo un partner strategico per ospedali e cliniche in tutta Europa.

Potrebbero Interessarti