Modica, interrogazione su ritardo per relazione del sindaco

I gruppi consiliari DC, Siamo Modica e Radici Iblee hanno presentato un'Interrogazione urgente al sindaco e agli uffici competenti per denunciare la mancata presentazione della "Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma". ​L'interrogazione evidenzia che i termini di Legge per la presentazione della Relazione sono scaduti il 5 agosto 2025. "L'inadempienza - affermano i consiglieri - espone direttamente le casse comunali a gravi sanzioni economiche previste dalla normativa regionale". I consiglieri rilevano che, a causa del ritardo, il Comune di Modica subirà una "sanzione economica" corrispondente alla riduzione dei trasferimenti regionali. La sanzione è quantificata nell'1% per ogni mese di ritardo calcolato sull'importo dei trasferimenti. "Danno economico stimato ad oggi in oltre 40.000 euro per i tre mesi di ritardo. È prevista anche la riduzione del 10% dell’indennità di funzione del Sindaco. I gruppi consiliari chiedono che l'interrogazione venga inserita nell'ordine del giorno del Consiglio previsto per lunedì 10 novembre.