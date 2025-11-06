Modica, a San Giorgio incontro con Salvo Noè sul tema "trasforma la tua vita"

La Chiesa Madre San Giorgio di Modica, guidata dal parroco Padre Michele Fidone (nella foto), ha organizzato l’incontro “Trasforma la tua vita”, che si terrà in chiesa domenica 9 novembre alle ore 18:30. L'appuntamento vedrà la presenza di Salvo Noè, psicoterapeuta, docente in psicologia, mediatore familiare ed esperto in processi formativi. Durante la serata verrà presentato il suo libro, “Trasforma la tua vita. Un passo alla volta e per sempre! Manuale della consapevolezza”, pensato per offrire strumenti concreti di crescita personale e relazionale. Il volume segue anni di studi e incontri sul campo: attraverso strategie motivate, esempi pratici e una narrazione accessibile, invita il lettore a promuovere un cambiamento autentico, ad alimentare entusiasmo, autostima e resilienza. Il percorso proposto da Salvo Noè aiuta a superare paure, sviluppare una mentalità positiva e gestire meglio le relazioni personali e familiari. L’incontro sarà aperto a tutti gli interessati; durante la serata è previsto un servizio di animazione per bambini, organizzato dalla parrocchia presso la saletta San Michele. “Accogliere la riflessione di Salvo Noè nella nostra comunità - afferma padre Fidone - non è solo un’opportunità per ascoltare parole di speranza e cambiamento, ma è anche un segno concreto dell’impegno della nostra chiesa nell’essere accanto alle persone nei momenti chiave della loro crescita personale e spirituale. Crediamo che questo incontro possa aprire orizzonti nuovi, aiutarci a guardare dentro noi stessi e a ritrovare, nella condivisione, quella forza che cambia davvero la vita. L’incontro è rivolto a tutti: giovani, adulti, famiglie. La chiesa si fa prossima, offrendo stimoli di consapevolezza e percorsi di vero cambiamento.”