Comune di Comiso, l'assessore Di Trapani: nuove assunzioni e aumenti orari  per potenziare i servizi

“L'Amministrazione Comunale che già da diversi anni è stata in prima linea per ciò che concerne le politiche sul personale del comune, sta dimostrando di poter bilanciare il diritto dei lavoratori già in forza all'Ente di uscire dalla condizione di part time, con le esigenze del Comune di Comiso di procedere a nuove assunzioni". Lo dichiara l'assessore al personale, Dante Di Trapani (nella foto). Il Comune ha già garantito, in sede di confronto sindacale, numeri alla mano, che entro il 31 dicembre 2028, tutto il personale attualmente a 30 ore settimanali raggiungerà il monte orario di 35 ore. Per farlo, nelle intenzioni dell'Amministrazione, occorrerà partire dai servizi attualmente ritenuti prioritari, che sono già adesso destinatari di un aumento orario temporaneo. La programmazione triennale che consentirà a tutti i dipendenti di raggiungere le 35 ore nell'arco dei tre anni, è comunque pienamente compatibile con una altrettanto importante iniezione di concorsi da bandire nel prossimo triennio".