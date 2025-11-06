Abusi sessuali su ragazzina di 15 anni, arrestato a Scicli l'ex fidanzato

Con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni dell'ex fidanzata di 15 anni, la polizia ha arrestato un giovane di 21 anni, residente a Scicli, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Ragusa, su richiesta della procura.

Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta lo scorso settembre dai genitori della ragazza.

E' emerso che la minore, affetta da uno stato di vulnerabilità emotiva, era stata costretta a subire dall'inizio della relazione sentimentale, lo scorso maggio, una serie di maltrattamenti, vessazioni, minacce e abusi sessuali.

Oltre a essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza è stata indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori consegnati al fidanzato, il quale ha utilizzato indebitamente anche il bancomat di famiglia; per questo motivo è indagato pure di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il ragazzo è agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.