Domani a Floridia i funerali di Pinella Tarascio

Saranno celebrati domani alle 10 in Chiesa Madre a Floridia, i funerali della dottoressa, Pinella Tarascio, 60 anni. Stimata e apprezzata dirigente medico dell'Asp di Siracusa, è scomparsa prematuramente nella notte fra il 3 ed il 4 novembre. Sposata con Francesco e madre di Sofia era molto legata alla sua Floridia e non aveva mai rescisso il suo legame, nonostante gli impegni professionali. E' sempre stata accanto alle persone che l'hanno voluta bene. Lei era empatica, cordiale ed affabile.

Il direttore del Centro trasfusionale. Dario Genovese, ha scritto di lei: "Ci ha lasciati Pinella Tarascio. Medico del servizio trasfusionale dell’Asp di Siracusa. Professionista diligente, preparata, capace, impegnata oltre i doveri propri connessi al ruolo, alle funzioni ed agli incarichi ricoperti. Non sentiremo più la sua voce squillante risuonare nello spazio; non ne vedremo più il passo dondolante nel percorrere i corridoi; non incroceremo più lo sguardo e gli occhi intensamente azzurri e brillanti. Buona strada Pinella, non mi sopporterai più, non Ti chiederò più quante sacche di sangue hai assegnate ai nostri amatissimi talassemici, né quanto plasma hai dato alla casa farmaceutica per riavere in cambio preziosa albumina e pregiate immunoglobuline. Buona strada".

Alle famiglie Tarascio e Mansella le più sincere condoglianze di Nuoto Sud.