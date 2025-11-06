ou
ULTIME NOTIZIE

Corte dei Conti, Maria Aronica nuova presidente della sezione di controllo per la Sicilia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scontro fra due auto sulla provinciale Vittoria-Acate: due persone ferite

Scontro fra due auto sulla provinciale Vittoria-Acate: due persone ferite

CronacaRagusa

Scontro tra due auto questa mattina sulla strada provinciale Vittoria-Acate. L'impatto è stato violento, tanto che uno degli occupanti le vetture è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre l’altro è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, che ha lavorato per estrarre il ferito rimasto incastrato. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all’Ospedale Guzzardi di Vittoria. I Carabinieri di Vittoria sono intervenuti per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
(Foto Franco Assenza)

Potrebbero Interessarti