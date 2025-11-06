Scontro fra due auto sulla provinciale Vittoria-Acate: due persone ferite

Scontro tra due auto questa mattina sulla strada provinciale Vittoria-Acate. L'impatto è stato violento, tanto che uno degli occupanti le vetture è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre l’altro è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, che ha lavorato per estrarre il ferito rimasto incastrato. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all’Ospedale Guzzardi di Vittoria. I Carabinieri di Vittoria sono intervenuti per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

(Foto Franco Assenza)