Ragusa, la Cgil: disagi per le cucine dell'ospedale Giovanni Paolo II ospitate all'ex Civile

La Cgil di Ragusa ha informato la direzione dell'Asp e il sindaco sui disagi segnalati da utenti e dipendenti addetti, a causa dell’allocazione delle cucine del Giovanni Paolo II nei locali dell’ex Ospedale Civile di Ragusa che determina diverse criticità nel trasporto al nuovo nosocomio cittadino. "Inoltre - continua il sindacato - non si può tacere sulla vetustà della struttura in centro città, che lascia più di una perplessità sulla sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attuali cucine e delle conseguenti difficoltà logistiche su controlli e quant’altro per la distanza dei due siti. Risulta, infine, che la fase avanzata dei lavori di ampliamento del Giovanni Paolo II consentirebbero, attraverso l’individuazione di locali dedicati all’interno dell’Ospedale, il trasferimento delle cucine. Questo - conclude la Cgil - metterebbe in sicurezza il lavoro degli operatori, favorirebbe un ammodernamento ed efficientamento degli strumenti necessari alla preparazione del vitto. L'erogazione del servizio in house consentirebbe anche un più elevato range di qualità percepita".