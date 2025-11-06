Modica, politiche sociali. Informazioni utili per "carta dedicata a te" e tesserini Ast

“Pubblicato sul sito internet del comune di Modica l'elenco dei beneficiari della ‘Carta dedicata a te 2025’. Per la tutela della protezione dei dati personali - informa l'assessora alle politiche sociali, Concetta Spadaro - i beneficiari in elenco sono identificati dal numero di protocollo riportato in alto a destra della Dichiarazione Sostitutiva Unica, della propria attestazione ISEE 2025. Per chi ha già beneficiato della ‘Carta dedicata a te’ nel 2024, l'importo di 500 euro previsto per il 2025 è già stato accreditato ed è spendibile da subito. Non sarà dunque necessario recarsi all'Ufficio Postale prima del suo utilizzo. Invece, per chi è nuovo beneficiario, da ieri, mercoledì 05/11/2025, è possibile recarsi agli uffici di Servizio Sociale in via Resistenza Partigiana n.38/40 ex Palazzo AZASI, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

In quella sede, potrà ritirare la lettera contenente il Codice di Riferimento della ‘Carta dedicata a te’ che dovrà essere esibito insieme al codice fiscale e al documento di riconoscimento agli sportelli di qualsiasi Ufficio postale. Il primo pagamento con la suddetta carta dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio mentre l'intera somma dovrà essere utilizzata entro e non oltre il prossimo 28 febbraio. In caso di smarrimento della Carta, se ne potrà richiedere la sostituzione all'Ufficio postale presentando allo sportello, il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria e la denuncia già presentata all'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza”.

“Sul fronte dei servizi extraurbani AST per l’anno 2026 in favore dei portatori di handicap e degli invalidi civili, la richiesta per il rilascio del tesserino di libera circolazione redatta nell'apposito modulo -dove è specificata la documentazione da allegare, da scaricare dal sito del Comune di Modica www.comune. modica.rg.it o da ritirare all'ufficio Archivio e protocollo dei Servizi sociali in via Resistenza Partigiana n. 38/40 (ex Palazzo AZASI al primo piano- dovrà essere presentata, in duplice copia, entro e non oltre il 25 di novembre. Decorso tale termine ultimo, saranno accettate esclusivamente le richieste di chi ha maturato diritto alla fruizione del beneficio dopo il 30 novembre 2025. La domanda può essere inviata alla mail a servizisociali@comune.modica.rg.it, via pec a servizisociali.comune.modica@pec.it oppure consegnata personalmente -o tramite persona delegata- al suddetto indirizzo dell’ufficio dei servizi sociali. Hanno diritto al tesserino di libera circolazione i portatori di handicap ed invalidi civili cui è stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 67% e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^, a prescindere dall'età e dal reddito.

Sul fronte del trasporto scolastico per gli alunni pendolari, sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze per il rimborso degli abbonamenti o dei titoli di viaggio extraurbani relativi all’anno scolastico 2025-26, a favore di studentesse e studenti che risiedono nella nostra Città e che frequentano la scuola secondaria di secondo grado in altro comune. Due i requisiti per essere ammessi al rimborso: la residenza nel comune di Modica; essere studenti pendolari che frequentano indirizzi scolastici altrove in quanto non presenti nel territorio cittadino. La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre utilizzando i modelli disponibili sul sito internet del comune di Modica, da scaricare e compilare. Il rimborso per l’anno scolastico 2025-26 coprirà 9 mesi: da settembre 2025 a maggio 2026. I modelli compilati, vanno corredati dei titoli di viaggio in originale. Nel caso di difficoltà nella compilazione dell'istanza o per informazioni, è possibile inviare una mail a: serviziscolastici@.comune.modica.rg.it o telefonare al 346/655818