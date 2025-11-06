Arriva a Palermo "Sport senza confini"

Sabato 8 e domenica 9 novembre approda a Palermo il progetto "Sport Senza Confini", il percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve organizzato dalla FISPES insieme a Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia.

L'impianto sportivo del CUS di Palermo farà da cornice alla due giorni siciliana e coinvolgerà i partecipanti in esercizi ludico-sportivi sotto le direttive di tecnici federali specializzati, che li accompagneranno in un percorso finalizzato a rafforzarne la socializzazione e a supportarli nella scelta di una disciplina sportiva che valorizzi le loro abilità e passioni.

Dopo il successo delle tappe precedenti, prosegue la seconda edizione di "Sport Senza Confini", con i 15 raduni in programma tra 12 regioni italiane al fine di coinvolgere e includere un numero sempre maggiore di piccoli atleti sul territorio nazionale nel programma federale.