Corte dei Conti, Maria Aronica nuova presidente della sezione di controllo per la Sicilia

Palermo, assegnate altre 2 case a Uditore e S. Rosalia

CronacaPalermo

"Sono state consegnate altre due abitazioni dalla U.O. Abitare Sociale del Comune di Palermo. Gli immobili si trovano nel quartiere Uditore e al Villaggio Santa Rosalia.
Entrambi sono frutto di due restituzioni spontanee da parte di eredi di concessionari deceduti che non avevano titolo alla voltura. Sono particolarmente soddisfatto del fatto che una parte di città scelga di stare dalla parte delle istituzioni e della legalità, restituendo all'uso pubblico un bene di cui hanno goduto i familiari e che da oggi ospiteranno nuovi bambini a cui auguriamo un futuro sereno e pieno di soddisfazioni".
Lo dichiara l'assessore alle Politiche abitative Fabrizio Ferrandelli.

