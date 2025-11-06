Scicurezza stradale, volantinaggio a Palermo davanti alla Lungaro

Volantinaggio del Silp Cgil stamani davanti alla caserma "Pietro Lungaro" di Palermo per denunciare la "crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro degli agenti e per la sicurezza stradale in città e nelle aree extraurbane circostanti". "È inaccettabile- dice il segretario generale regionale del Silp, Marco Algeri, che gli operatori della Polizia Stradale siano sottoposti a carichi di lavoro insostenibili, con turni massacranti e risorse insufficienti per garantire un controllo efficace del territorio. Oggi siamo in piazza, qui e nel resto del Paese, per chiedere un aumento delle pattuglie sulle autostrade e sulle strade extraurbane, un incremento del personale e la perequazione nel trattamento economico".

"La Sicilia peraltro- aggiunge Ignazio Giudice, segretario confederale Cgil Sicilia responsabile per la legalità- merita ancora più attenzione. I fatti orribili che stanno insanguinando le nostre strade richiedono un'analisi accurata, interventi su piani diversi per affrontare il disagio sociale crescente, un' azione di prevenzione che passa anche dal controllo del territorio, che richiede personale e mezzi adeguati, cosa di cui il governo pare non abbia contezza".