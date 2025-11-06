ou
ULTIME NOTIZIE

Corte dei Conti, Maria Aronica nuova presidente della sezione di controllo per la Sicilia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Cateno De Luca (ScN): governo all'altezza o staccare la spina

Cateno De Luca (ScN): governo all'altezza o staccare la spina

PoliticaMessinaPalermo

"Le recenti cronache giudiziarie dimostrano che in Sicilia manca ancora una vera cultura della buona amministrazione. Noi di Sud chiama Nord abbiamo presentato cento proposte per confrontarci alla luce del sole sulla prossima legge di stabilità all'Assemblea Regionale Siciliana.
Vedremo se il governo Schifani è davvero all'altezza di cambiare la Sicilia, oppure è meglio prenderne atto e staccare la spina così da tornare alle urne". Lo ha dichiarato Cateno De Luca, capogruppo di Sud chiama Nord all'Ars, intervenendo al TG3.

Potrebbero Interessarti