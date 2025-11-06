Corte dei Conti, Maria Aronica nuova presidente della sezione di controllo per la Sicilia
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha deliberato nella serata di ieri la nomina di Maria Rachele Aronica, 65 anni, originaria di Agrigento, come nuova presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. Aronica subentra a Salvatore Pilato, che da ottobre è stato trasferito a Roma per assumere la guida della sezione delle Autonomie.
Attualmente la nuova presidente ricopre l'incarico di procuratore generale presso la sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Sicilia. L'insediamento ufficiale avverrà una volta completati i provvedimenti formali di nomina.