Serie C, Picerno-Siracusa del 15 novembre si giocherà senza tifosi siciliani

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Siracusa, relativamente alla gara di serie C, girone C, Picerno-Siracusa (Serie C, girone C), in programma il prossimo sabato 15 novembre.

Il provvedimento è stato adottato "visti gli elevati profili di rischio della partita, in ragione della rivalità tra le tifoserie del Siracusa e del Potenza, capoluogo a poca distanza dalla cittadina di Picerno".

Nello specifico - è scritto nella nota diramata dalla Prefettura del capoluogo lucano - il 21 aprile 2024 "le tifoserie del Siracusa e del Potenza, in occasione del rientro dalle rispettive trasferte, si sono scontrate presso il porto di Messina.

L'episodio ha inesorabilmente esasperato i rapporti tra le due tifoserie e anche l'incontro del 24 settembre scorso tra Siracusa e Potenza è stato vietato alla tifoseria lucana".