Manovra, Giorgetti: "Tutela i redditi medi e mantiene i conti in ordine"

Il Papa incontra Abu Mazen: 'Perseguire la soluzione a due Stati'

Fatti&Notizie

Il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, Mahmoud Abbas, presidente dello Stato di Palestina, in concomitanza con il 10° anniversario dell'Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina (26 giugno 2015).
"Durante il cordiale colloquio, è stata constatata l'urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto, perseguendo la prospettiva della soluzione a due Stati", riferisce la Santa Sede.
Il presidente palestinese Abu Mazen è arrivato in Vaticano per l'udienza con Papa Leone XIV. Alte le misure di sicurezza: sono stati già chiusi molti accessi a via della Conciliazione e intorno al Vaticano. I pellegrini continuano tuttavia il loro pellegrinaggio alla Porta Santa della basilica di San Pietro attraverso percorsi dedicati.
Domani Abu Mazen incontrerà la premier Giorgia Meloni.

