ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, "I giovedì dell'Unitre": una lezione su primo soccorso e defibrillatori

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sbarcarono 72 migranti a Isola delle Correnti, fermati 3 scafisti a Pozzallo

Sbarcarono 72 migranti a Isola delle Correnti, fermati 3 scafisti a Pozzallo

CronacaRagusaSiracusa

Tre extracomunitari di origine egiziana sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, in quanto gravemente indiziati del reato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo scorso 3 Novembre, presso il Porto di Pozzallo, è giunta una imbarcazione con a bordo 72 migranti di nazionalità bangladese, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto in quanto si era arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo. Grazie all’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio del natante, proveniente dalla Libia, e di individuare quali scafisti i tre egiziani. Pertanto, i predetti sono stati associati presso la locale Casa Circondariale, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragsau.

Potrebbero Interessarti