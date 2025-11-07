Modica, "svelato" il restauro della facciata della chiesa del Carmine

Ultimati i lavori di restauro della facciata della chiesa del Carmine, nel cuore del centro storico di Modica. Il luogo di culto nonché monumento tra i più fotografati ed apprezzati a Modica, è stato interessato da un profondo intervento di restauro della facciata, deturpata da sporcizia, umidità e inquinamento. I lavori sono stati realizzati grazie ad un finanziamento di 238 mila euro, frutto di un emendamento del parlamentare regionale modicano della DC, Ignazio Abbate, utilizzati anche per il recupero di alcuni teleri ritrovati in alcuni locali utilizzati come deposito dell'ex convento del Carmine. I lavori erano stati consegnati alla ditta appaltatrice alla fine di febbraio. Per il restauro della facciata sono stati utilizzati esclusivamente materiali green non tossici per l’uomo e per l’ambiente.