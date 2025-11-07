Rapinò una tabaccheria a Francofonte, 20 enne scoperto e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà un 20enne per i reati di rapina, danneggiamento e deturpamento di bene immobile pubblico. Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri della locale Stazione coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno consentito, attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza e le informazioni fornite da alcuni cittadini, di identificare il 20enne quale autore di una rapina commessa il pomeriggio del 4 novembre in danno di una tabaccheria di Francofonte: nella circostanza il giovane, brandendo delle cesoie aveva minacciato la titolare e si era impossessato di 50 euro presenti nella cassa. Ulteriori accertamenti hanno poi consentito di acclarare che il 20enne, la notte del 2 novembre aveva imbrattato con vernice spray di colore nero il Monumento ai Caduti della Grande Guerra di Piazza Dante e i muri perimetrali del “ II Istituto Comprensivo Dante Alighieri ” mentre la notte tra il 3 e il 4 novembre aveva danneggiato una statua della Madonna collocata nel giardino di pertinenza della Chiesa San Francesco e le aiuole di via Onorevole Sebastiano Franco. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un paio di cesoie e una bomboletta di vernice spray di colore nero.