Modica, disinfestazione straordinaria contro il West Nile

CronacaRagusa

L'Ufficio Ecologia del Comune di Modica informa che nei giorni di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre e di martedì 18 e mercoledì 19 novembre prossimi, da mezzanotte alle 05.00, verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale. "L’operazione - afferma una nota a firma dell'assessore all'ambiente, Samuele Cannizzaro - è una misura esclusivamente precauzionale, disposta dal Dipartimento di Prevenzione ASP 7 Ragusa per prevenire la potenziale diffusione del virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex pipiens. L’intervento rientra in un’azione di prevenzione e tutela della salute pubblica. In caso di pioggia o condizioni meteo avverse tali da rendere vano l’intervento, le operazioni seguiranno comunque il calendario programmato e le aree eventualmente non trattate saranno recuperate nei giorni successivi”.

