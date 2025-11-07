Tentano di rubare in un negozio, 2 arresti a Siracusa

Nelle prime ore della mattinata odierna, agenti delle Volanti intervenivano presso una parruccheria per dei soggetti che stavano aprendo la porta dell’esercizio commerciale con un flex. All’arrivo dei Poliziotti i ladri erano fuggiti e, avute sommarie descrizioni dei soggetti, le altre Volanti in zona si attivavano alla ricerca dei fuggitivi che venivano rintracciati e bloccati poco dopo, ancora in possesso di due borse contenenti articoli da parrucchieri. Dopo le incombenze di legge i ladri, identificati per un uomo di 42 anni e per una donna di 44, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.