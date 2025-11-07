ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, "I giovedì dell'Unitre": una lezione su primo soccorso e defibrillatori

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Tentano di rubare in un negozio, 2 arresti a Siracusa

Tentano di rubare in un negozio, 2 arresti a Siracusa

CronacaSiracusa

Nelle prime ore della mattinata odierna, agenti delle Volanti intervenivano presso una parruccheria per dei soggetti che stavano aprendo la porta dell’esercizio commerciale con un flex. All’arrivo dei Poliziotti i ladri erano fuggiti e, avute sommarie descrizioni dei soggetti, le altre Volanti in zona si attivavano alla ricerca dei fuggitivi che venivano rintracciati e bloccati poco dopo, ancora in possesso di due borse contenenti articoli da parrucchieri. Dopo le incombenze di legge i ladri, identificati per un uomo di 42 anni e per una donna di 44, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.

Potrebbero Interessarti