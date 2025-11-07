Siracusa, colpito da malore: poliziotti salvano la vita a un giovane

La Sala operativa della Questura veniva contattata per una richiesta di soccorso da parte di una donna in forte stato di agitazione per il proprio figlio. Gli agenti delle Volanti, arrivati sul luogo dell'intervento, trovavano la porta dell'abitazione aperta. All'interno dell'appartamento vi era la richiedente, una donna classe 71, visibilmente agitata e preoccupata per le condizioni del figlio, classe 92, il​ quale era riverso sul pavimento del corridoio privo di conoscenza. Gli agenti, grazie alle conoscenze apprese nei corsi di formazione di primo soccorso, mettevano l’uomo in posizione di sicurezza, e notavano che già lo stesso aveva una colorazione scura nel volto e nelle labbra. A questo punto i Poliziotti, notando che l'uomo era in arresto cardiaco e privo di respirazione, iniziavano le manovre salvavita chiedendo l’immediato arrivo sul posto di un’autoambulanza. Le manovre duravano svariati minuti, costringendo gli operatori ad alternarsi per la fatica, e si protraevano fintanto che il giovane non riprendeva conoscenza. Una volta che il personale medico era sopraggiunto constatava che il soggetto era vigile e lo prendeva in cura. La madre, al termine dell'intervento, ancora molto scossa dall’ accaduto, riferiva agli agenti che nella mattinata aveva visto il figlio che, dopo essere uscito di casa per alcune commissioni, era rientrato qualche ora dopo in uno stato di forte alterazione psicofisica. Questa alterazione era poi culminata con il giovane che cadeva improvvisamente a terra privo di sensi, momento in cui la donna chiamava il numero unico di emergenza e avvisava gli operatori che, successivamente, gli avrebbero salvato la vita.