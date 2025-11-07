ou
Scoperto Centro estetico abusivo a Catania, denunciato finto medico

CronacaCatania

Aveva realizzato un ambulatorio di medicina estetica in casa dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori corso, che è stato denunciato questa mattina dai carabinieri del Nas di Catania.
Lo studente, che è in possesso di una partita Iva per esercizio di commercio ambulante, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico.
Il "centro di medicina estetica" era sprovvisto di autorizzazioni. i militari hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino ed acido ialuronico, dispositivi medici di varia tipologia (aghi, cannule, bende, etc.) e, nella spazzatura, i medicinali già inoculati.
Inoltre, molti dei farmaci utilizzati sono risultati di produzione estera e privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco. Sono state anche trovate le schede pazienti ove erano state annotate le generalità dei clienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire ed il tariffario applicato, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il giro d'affari - di oltre 75.000 euro - relativo al solo primo quadrimestre del 2025.

