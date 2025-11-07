Ladri seriali per 2 anni in azione in hotel di Cefalù: 7 persone denunciate

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato 7 persone per il furto di diversi prodotti di vario genere: cosmetici, articoli da bagno, alcolici, caffè, posate, prodotti per aperitivi, piccoli articoli da arredo giardino. I colpi sono stati messi a segno, nel corso degli ultimi due anni, in nota struttura ricettiva di Cefalù, in provincia di Palermo.

I responsabili, secondo gli investigatori, sono due dipendenti della struttura che si sarebbero giovati della complicità di altri due colleghi oltre che del contributo offerto da altre tre persone, familiari di uno degli indagati.

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dai responsabili della struttura che avevano registrato copiosi ammanchi, ipotizzandone la natura di indebite sottrazioni.

Con discrezione e professionalità, gli agenti hanno lavorato sotto traccia, giungendo fino ai due dipendenti. Nei bagagliai di vetture in loro uso i poliziotti hanno trovato centinaia di articoli, stipati, appena sottratti e caricati.

Le indagini hanno consentito di ipotizzare rilievi penali anche nella condotta di altre 5 persone, altri due dipendenti della struttura e tre congiunti di uno degli indagati.

Tutta la refurtiva, parte della quale era custodita presso un magazzino nella disponibilità di uno dei dipendenti, è stata restituita. Le operazioni di rinvenimento degli articoli e la loro riconducibilità all'albergo è stata facilitata dalla circostanza che su ognuno dei pezzi rinvenuti era apposto il logo della struttura ricettiva.

Si sospetta che parte della refurtiva fosse destinata all'arredo di altre strutture ricettive riconducibili ad alcuni indagati, alla luce del ritrovamento di alcuni articoli trafugati in due bed & breakfast cefaludesi e messi a disposizione dei rispettivi ospiti. Gli agenti sono giunti a tali ultimi risultati anche grazie ad una meticolosa attività di monitoraggio delle principali piattaforme per le prenotazioni di soggiorni in strutture ricettive, constatando come nelle immagini descrittive dei predetti b&b si notassero alcuni articoli di fatto prodotti in via esclusiva per la nota struttura oggetto dei furti in questione.