Ospedale Cannizzaro di Catania, stabilizzati 12 infermieri e una ostetrica

Continua il percorso di superamento del precariato dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania: con due diverse recenti delibere, infatti, sono stati assunti a tempo indeterminato 12 infermieri e una ostetrica. Si tratta di personale che, a seguito dell'avviso di ricognizione e della relativa istruttoria da parte degli uffici, ha potuto beneficiare della stabilizzazione "diretta" grazie al possesso dei requisiti previsti dalla normativa: appartenere al ruolo sanitario, essere stati arruolati con procedure concorsuali, avere maturato almeno 18 mesi di servizio in enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Le nomine riguardano altrettanti posti dei rispettivi profili di appartenenza all'interno del tetto di spesa per il personale. "Con queste ulteriori assunzioni - afferma Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell'Azienda Cannizzaro - oltre a riconoscere un diritto ai professionisti interessati, garantiamo il necessario turn-over nell'attività assistenziale con la copertura dei posti organici, e dunque già previsti nel piano del fabbisogno di personale, rimasti vacanti a seguito delle naturali cessazioni dei rapporti di lavoro".

La firma dei nuovi contratti a tempo indeterminato è avvenuta nel salone della Direzione Generale, alla presenza di Salvatore Giuffrida, direttore generale; Monica Castro, direttore amministrativo; Diana Cinà, direttore sanitario; Maria Vittoria Spampinato, dirigente del settore Risorse Umane.